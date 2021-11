Governador Helder destina cerca de R$ 16 mi para obras e serviços em Floresta do Araguaia

O Governo do Pará entregou nesta sexta-feira (19) a Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor Augusto Dias de Brito, em Floresta do Araguaia, município do Sul do Estado.

Após inaugurar a escola, o governador Helder Barbalho, acompanhado da deputada federal Elcione Barbalho, deputado federal Cristiano Vale e deputada estadual Ana Cunha, participou de um ato de assinaturas de convênios para o município, com a presença de populares. O governador foi recepcionado pela prefeita Majorri Santiago e o deputado Estadual Alex Santiago.

RECURSOS: Durante a solenidade com grande participação popular, o governador assinou documentos referentes a liberação de cerca de R$ 16 mi em serviços e obras. Um dos recursos mais esperados pela população é o da construção da praça do Produtor; são R$ 3 mi. O recurso já está disponível e a licitação acontecerá dia 07 de dezembro. A construção inicia ainda esse ano e tem prazo de 120 dias para ser concluída.

Helder fez ainda a entrega de 121 cheques no valor de 18 mil cada, do programa “sua casa”. Também foi destinado R$ 4.5 mi para a recuperação das estradas vicinais e mais R$ 600 mil para a compra de combustível através de emendas do deputado Alex Santiago.

O governador também destinou R$ 1.1 mi para implantação de uma fábrica de bloquetes no município. Para a cooperativa de produção do abacaxi foram destinados R$ 750 mil para resolução das suas demandas.

FEDERAL: Ainda durante o ato, o deputado federal Cristiano Vale, também destinou através de emendas parlamentares de seu gabinete o valor de R$ 2 mi., sendo que 1 mi será destinado ao custeio de serviços da área da saúde e 1 mi destinado a recuperação das estradas vicinais. O deputado fez ainda a entrega de uma caçamba truck no valor de 500 mil.

O evento contou com a expressiva participação popular respeitando todos os protocolos sanitários e teve impacto muito positivo para os munícipes que foram contemplados com diversas melhorias para a cidade.

A prefeita de Floresta do Araguaia, Majorri Santiago, durante a sua fala enalteceu a parceria com o governo do estado, destacando o grande número de benefícios, dentre eles, 3km de asfalto nas ruas do município, sendo 17 ruas asfaltadas – 14 na cidade e 3 no distrito de Bela Vista, do programa “asfalto por todo o Pará”.

(Raíla Alves – portal An10 Notícias)