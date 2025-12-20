Estado do Pará

Governador Helder Barbalho convoca prefeitos do Pará para assembleia extraordinária virtual

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado, tornando oficial o chamamento aos gestores municipais. A reunião ocorrerá por meio de plataforma digital, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse coletivo dos municípios e da administração estadual.

20/12/2025

O governador do Pará, Helder Barbalho( MDB), convocou os prefeitos dos municípios paraenses para participarem de uma assembleia geral extraordinária, que será realizada de forma virtual no dia 2 de janeiro de 2026, às 9h.

Até o momento, o governo do Estado não detalhou a pauta da reunião, mas a expectativa é de que temas como planejamento, cooperação institucional e ações conjuntas entre Estado e municípios estejam entre os assuntos debatidos

A assembleia extraordinária deverá reunir prefeitos de todas as regiões do Pará e ocorre no início do novo exercício administrativo, momento considerado estratégico para o alinhamento de pautas, definição de prioridades e discussão de temas relevantes para a gestão pública municipal.

Até o momento, o governo do Estado não detalhou a pauta da reunião, mas a expectativa é de que temas como planejamento, cooperação institucional e ações conjuntas entre Estado e municípios estejam entre os assuntos debatidos. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Marco Santos Agência Pará de Notícias)

