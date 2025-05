Apostadores do Pará acertam a quina e levam prêmio da Sena

O sorteio do concurso 2.826 foi realizado na noite desta terça-feira (13). O concurso 2.862 da Mega-Sena foi realizado na noite de terça-feira, 13 de maio de 2025, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 51.872.800,07 para quem acertasse as seis dezenas. As dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 14 – 18 – 22 – 44.

A expectativa em torno do sorteio mobilizou milhões de apostadores em todo o Brasil, reforçando o destaque da Mega-Sena como a principal loteria do país. Não houve ganhadores e o prêmio acumulou em R$ 60 milhões. Um total de 139 apostas fizeram a quina e cada uma vai embolsar R$ 26.070,20. Cinco delas são do Pará: quatro de Belém e uma de Ananindeua.

Como funciona a Mega-Sena: regras, formatos de aposta e prêmios: A Mega-Sena é considerada a loteria mais popular do país, com sorteios regulares às terças, quintas e sábados. O jogo consiste em marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante.

O prêmio principal vai para quem acerta todas as seis dezenas sorteadas, mas também há prêmios para quem acerta cinco (quina) ou quatro números (quadra).Tipos de aposta e valores atualizados (2024):Aposta Simples (6 dezenas): R$ 5,00 (A Notícia Portal com informações de Clayton Matos/ Diário do Pará/ Foto: Divulgação)