Golpistas no PA enviam intimação por e-mail para obter dados pessoais das vítimas

“É importante ressaltar que todas as intimações realizadas pela Polícia Civil buscam sempre o comparecimento do cidadão à unidade policial solicitante para que, na própria sede, o intimado realize os esclarecimentos de fatos em interesse da Justiça”, destacou o Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende. De acordo com a PC, as unidades policiais estão realizando diligências “no intuito de identificar e punir os fraudadores que estão cometendo o crime” e reforça ainda que não realiza intimações via e-mail , e mais: todos os e-mails de origem institucional terminam com @policiacivil.pa.gov.br e “podem ser consultados através da página institucional da Polícia Civil do Pará no endereço eletrônico: www.policiacivil.pa.gov.br onde constam o nome das unidades policiais existentes, vinculadas à Instituição Polícia Civil do Pará, bem como o nome das respectivas Autoridades Policiais responsáveis”.

Fonte: G1 Pará