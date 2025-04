Gisele Silva é eleita Miss Sapucaia 2025: “A realização de um sonho”

Gisele Silva – Campeã do Miss Sapucaia 2025

Na noite do último sábado (26), Gisele Silva foi coroada Miss Sapucaia 2025, emocionando o público e realizando um sonho que carregava desde a infância. Como premiação por conquistar o primeiro lugar do concurso, ela recebeu uma moto Honda Biz zero quilômetro.

Gisele Silva sempre demonstrou vontade de participar de concurso de beleza, influenciada pela sua irmã, que há oito anos atrás também já foi miss Sapucaia. Ela destacou-se entre as candidatas pelo seu carisma, postura e compromisso em representar a beleza da mulher sapucaiense.

Após receber a coroa, Gisele falou em entrevista ao A Notícia Portal. “Desde criança, eu sonhava com este momento. Sempre acreditei que, com persistência e dedicação, seria possível. Quero ser um exemplo para as meninas da nossa cidade, mostrando que vale a pena investir nos nossos sonhos”, afirmou a Miss Sapucaia 2025.

Gisele também destacou seu desejo de valorizar a cultura local e incentivar outras jovens a acreditarem no seu potencial: “Pretendo representar nossa cultura, nossa força e mostrar que as garotas de Sapucaia têm muito talento e brilho.” Disse ela.

A noite de coroação foi marcada pela beleza, emoção e presença de autoridades locais e regionais. Na plateia lotada por familiares e amigos das candidatas, o concurso foi realizado em clima de muita alegria e vibração. Gislene Silva é filha do casal Marlinda e Divino de servidores públicos do município, tem 21 anos nasceu em Xinguara e cursa o último período do curso de administração.

Gisele defende um modelo de saúde pública que possa a assegurar um sistema universal, eficiente e humanizado, com acesso facilitado a serviços de prevenção, tratamento e reabilitação, com infraestrutura adequada, distribuição equitativa de recursos e valorização dos profissionais da saúde. (Roney Braga/ A Notícia Portal)