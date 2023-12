Réveillon: Equatorial Pará orienta sobre os riscos e perigos de soltar fogos de artifício perto da rede elétrica

As celebrações de Réveillon costumam aumentar as vendas de fogos de artificio, no entanto, o uso desses artefatos requer muita atenção para não causar acidentes e situações de falta de energia. Por isso, a Equatorial Pará orienta sobre o uso adequado e responsável desses produtos.

De acordo com Elizabete Macêdo, técnica em Segurança do Trabalho da Equatorial Pará, danos graves e até fatais podem ser causados caso os fogos entrem em contato com a rede de energia.

“Além de causar interrupções no fornecimento, o acidente também pode colocar em risco a vida da pessoa. A Equatorial orienta que durante a comemoração, os fogos sejam lançados um por vez e ao ar livre, longe da rede elétrica. Além disso, vale relembrar que somente maiores de idade podem manusear os fogos”, comenta Elizabete.

A Equatorial Pará também destaca que é fundamental observar cuidados específicos ao soltar fogos de artifício. É importante adquirir os fogos exclusivamente em locais autorizados, com garantia de que o material possui certificado do Inmetro. Nunca se deve transportar explosivos no bolso e nem acender próximo do rosto.

Caso aconteçam acidentes que envolvam a rede elétrica, a Equatorial Pará deve ser acionada de imediato através da Central de Atendimentos, no número 0800 091 0196. Somente os técnicos da distribuidora são autorizados a fazer qualquer intervenção no circuito.

Confira mais dicas em casos de acidente com a rede de energia:

• Isolar o local, não permitindo a aproximação de pessoas;

• Pessoas no local do acidente não devem tentar retirar objetos que estejam em contato com fios, sem que antes um profissional capacitado assegure que a energia foi desligada;

• Jamais tocar em fios partidos. (A Notícia Portal/ Equatorial)