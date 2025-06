Foragido é preso por tentativa de homicídio em Tucumã

O homem é acusado de participar, junto com outros dois comparsas, de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 9 de novembro de 2024, também em Tucumã. Wlisses de Sousa Rodrigues, de 19 anos, foi preso na última segunda-feira (2), na cidade de Tucumã, sul do Pará, durante uma operação realizada por uma equipe da Delegacia de Polícia Civil.

Wlisses é acusado de participar, junto com outros dois comparsas, de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 9 de novembro de 2024, também em Tucumã. A prisão aconteceu em uma residência no Setor Maracanã, após investigações conduzidas por agentes da Polícia Civil.

Os policiais receberam informações de que um foragido da Justiça estaria escondido naquela região. Com base nas informações, uma equipe foi até o local e localizou o suspeito, que não ofereceu resistência no momento da prisão. O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais.

Em seguida, ele foi encaminhado ao presídio da cidade de São Félix do Xingu, onde permanecerá à disposição da Justiça. Os outros dois envolvidos na tentativa de homicídio já estão presos. (A Notícia Portal com informações de Dinho Santos DOL/ FOTO: PCPA)