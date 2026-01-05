Fiscais da Sefa apreendem peça de empresa mineradora avaliada em mais de R$1 milhão

Durante fiscalização realizada no domingo (21/12), no Km 15 da Rodovia PA-447, em Conceição do Araguaia, sudeste do Estado, foi apreendida uma peça cilíndrica utilizada por empresas mineradoras, avaliada em R$ 1.125.409,52. Os fiscais são lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, da Secretaria da Fazenda (Sefa).

Após a análise dos documentos, os fiscais verificaram que a peça seria entregue a contribuinte localizado no município de Tucumã, no Pará. Foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 300.109,21, cobrando imposto e multa.“O condutor do caminhão apresentou os documentos fiscais da mercadoria e foi constatado que a origem da peça era em Betim, em Minas Gerais, e com destino a Barueri, em São Paulo. Ou seja, havia uma quebra de trânsito, quando a nota fiscal informa um destino e a carga é entregue em outro local”, esclareceu o coordenador Renato Couto.

( A Notícia Portal com informações de Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)/ Foto: Divulgação)