20 municípios se reúnem no TCMPA para debater educação municipal

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), por meio da 2ª Controladoria, realiza, nos próximos dias 4 e 5 de fevereiro, o “Fórum de Parcerias e Estratégias para a Educação 2026”. A iniciativa reunirá gestores, técnicos e especialistas de várias instituições e regiões do Brasil para debater caminhos, desafios e soluções voltadas ao fortalecimento da educação pública municipal.

Estarão presentes os municípios de Anapu, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Faro, Juruti, Moju, Óbidos, Pacajá, Palestina do Pará, Piçarra, Porto de Moz, Salinópolis, Santarém Novo, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, São João de Pirabas, Senador José Porfírio, Terra Santa e Vitória do Xingu.

O evento ocorrerá no Auditório Jarbas Passarinho, na sede do TCMPA, em Belém, e integra as ações institucionais da Corte voltadas ao apoio à boa governança, ao planejamento educacional e à melhoria dos indicadores de ensino nos municípios paraenses.

A programação contempla palestras, painéis temáticos e rodadas de conversa, promovendo a troca de experiências entre municípios e instituições parceiras, com foco no planejamento para o período de 2025 a 2026.

Entre os destaques do Fórum, está a participação de representantes de órgãos estratégicos da política educacional brasileira, como a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, que aborda projetos e estratégias para a melhoria da educação municipal, e o o coordenador-geral de Alfabetização do Ministério da Educação (MEC), João Paulo Mendes de Lima, que apresenta as diretrizes do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Na ocasião, a presidente do FNDE receberá a medalha “Alacid Nunes”, do TCMPA.

O Fórum de Parcerias e Estratégias para a Educação 2026 terá a abertura do presidente do TCMPA, conselheiro Lúcio Vale, e conta com a participação do conselheiro responsável pela 2ª Controladoria, Cezar Colares. Ele destaca o papel do controle externo no acompanhamento das políticas educacionais e na indução de boas práticas de gestão, além de autoridades, gestores municipais, representantes de instituições parceiras e técnicos das áreas de educação e saúde.

Serviço

