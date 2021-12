Programa ‘Reencontro com a Escola’ beneficiou mais de 67 mil estudantes paraenses

O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), deu continuidade, neste final de semana, ao programa “Reencontro com a Escola”, e somente neste domingo (19), pagou mais seis mil estudantes concluintes do ensino médio. No total, 67.560 mil alunos da rede pública estadual receberam a parcela única no valor de R$ 500,00. O montante investido pelo Governo do Estado chega a R$ 33 milhões, 780 mil. Devido a grande procura pelo auxílio, o Banco do Estado do Pará (Banpará) abriu as agências na capital e no interior, das 8h às 12h, para atender exclusivamente aos beneficiários.

“Além de injetar recursos na economia paraense, esta iniciativa vai possibilitar a permanência dos estudantes em nossos espaços de aprendizagem, combate a evasão escolar e estimula a vacinação contra a Covid-19. Este é um Governo que cuida da população paraense e segue investindo para uma educação pública de qualidade”, destacou a titular da Seduc, Elieth de Fátima Braga.

O benefício, liberado, inicialmente, para 121 mil concluintes do ensino médio, busca estimular o retorno presencial dos alunos aos espaços de aprendizagem, o combate à evasão escolar e incentivar novas matrículas para o ano letivo de 2022. A iniciativa foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), na última segunda-feira (14) e seu lançamento oficial pelo governador Helder Barbalho, ocorreu nesta quinta-feira (16).

Mais de 595 mil estudantes regularmente matriculados nas unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), serão favorecidos com este incentivo do Governo do Pará. No total, o investimento neste incentivo está na ordem de R$ 108 milhões, com recursos provenientes do Tesouro Estadual.

Cronograma – Os estudantes concluintes do ensino médio que ainda não conseguiram sacar o recurso, terão nova oportunidade. A data será divulgada em janeiro de 2022, pela Seduc e o Banpará. Para cerca de 474 mil alunos que frequentam os demais anos, séries e modalidades de ensino, o auxílio será de R$ 100,00 e o cronograma de pagamento será disponibilizado nos próximos dias, no site da Seduc. A previsão de pagamento é já no próximo mês: Janeiro de 2022.

Quem estuda nas unidades da Sectet, a declaração também será emitida no site da Seduc, e não mais nas Escolas de Ensino Técnico do Pará (EETEPAs). O pagamento desses alunos está em definição com o Banpará e, brevemente, o cronograma será divulgado à comunidade escolar.

Critérios – Algumas documentações foram necessárias para que o saque fosse autorizado pelo Governo do Estado:

– Declaração de matrícula expedida diretamente no site da Seduc.

– Documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho e CNH).

– Comprovante de vacinação contra a Covid-19 (exigido para maiores de 12 anos).

Alunos com idade inferior a 18 anos, os pais ou responsáveis deviam acrescentar o seu CPF durante a emissão do certificado de matrícula, para que o pagamento fosse liberado. A imunização contra o novo coronavírus foi uma das principais condicionantes para receber o recurso.

(Com informações Fato Regional)