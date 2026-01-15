Férias escolares: veja dicas para economizar na conta de energia

Durante o período de férias escolares, é comum que crianças e adolescentes passem mais tempo em casa, o que pode refletir diretamente no aumento do consumo de energia elétrica. Televisão ligada por mais horas, videogames, celulares carregando com frequência e uso constante do ar-condicionado são alguns dos fatores que impactam a conta de luz.

Para ajudar os clientes a economizar e evitar surpresas no fim do mês, a Equatorial Pará reforça a importância do consumo consciente e compartilha orientações simples que fazem a diferença no dia a dia.

“As férias são um momento de descanso e lazer, mas também exigem atenção ao uso da energia. Pequenas mudanças de hábito ajudam a manter o conforto da família sem pesar no bolso”, orienta João Pedro Gomes, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.

João lembra que apesar de estarmos sob a bandeira verde vigorando todo o mês de janeiro, “é extremamente necessário não descuidar do consumo consciente, desta forma, sempre orientamos nossos clientes a utilizarem a energia elétrica de forma consciente, eficiente e segura.”, orienta.

Dicas para poupar energia durante as férias escolares

– Desligue aparelhos da tomada quando não estiverem em uso. Mesmo em modo stand-by, eles continuam consumindo energia;

– Estabeleça horários para TV, videogames e computador, evitando que fiquem ligados por longos períodos sem necessidade;

– Prefira a ventilação natural sempre que possível. Caso utilize ar-condicionado, mantenha portas e janelas fechadas e a temperatura regulada entre 23°C e 24°C;

– Evite abrir a geladeira com frequência e não coloque alimentos quentes dentro do equipamento;

– Aproveite a iluminação natural durante o dia e apague as luzes dos ambientes que não estiverem sendo utilizados;

– Reúna a família para conversar sobre o uso consciente da energia, envolvendo crianças e adolescentes na economia doméstica.

A Equatorial Pará reforça que atitudes simples contribuem não apenas para a redução da conta de luz, mas também para o uso sustentável da energia elétrica, beneficiando toda a sociedade. ( A Notícia Portal com informações da Equatorial Energia Pará/ Foto: Divulgação)