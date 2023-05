Homem acusado de estuprar e roubar mulher é preso em Água Azul do Norte

Um homem que não teve o nome divulgado, foi preso pela Policia Civil nesta quinta-feira (25), acusado de roubar e estuprar uma mulher na cidade de Água Azul do Norte, no sul do Pará.

Uma equipe da Policia Civil da Delegacia de Água Azul, foi acionada pela vítima, que relatou os fatos e passou todas as características do suspeito aos policiais.

A equipe Policial passou a fazer diligências na cidade, localizando e prendendo o acusado em sua residência. Ele foi reconhecido pela vítima, através de fotografia.

O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Água Azul do Norte, e após a realização de todos os procedimentos cabíveis, ele foi colocado à disposição da justiça. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)