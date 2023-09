FAX 2023: CAVALGADA, LEILÃO E SHOW MARCAM O FIM DE SEMANA EM XINGUARA

Foi dado inicia 24ª Feira Agropecuária de Xinguara e a programação avança com todo vapor.

No sábado (02) houve a tradicional cavalgada ruralista que levou mais de 3 mil cavaleiros e amazonas as ruas, mostrando a força do agronegócio na região e porque Xinguara é reconhecida como a capital do boi gordo, além de aquecer e movimentar o comércio local. Esteve presente Osvaldinho assunção (Prefeito do Parque De Exposições), Joel Lobato (Presidente do Sindicato Rural), Prefeito de Xinguara Dr. Moacir Pires, o Presidente do Sindicato Rural de Redenção Márcio Borges e diversas outras autoridades.

Após a cavalgada, ocorreu a “Queima do Alho” no Parque de Exposições Orlando Quagliato, onde foi servido para a população 250 costelões, 30 leitoas e 20 carneiros, churrasco de varal, e 1,5 toneladas de arroz carreteiro.

E o dia se encerrou com muita festa, ao som de Kadu Martins, um dos maiores representantes do gênero que se denomina “trapiseiro”. O artista recebeu disco de platina triplo pela canção “Novinha do Onlyfans”.

No Domingo pela manhã, programação seguiu com o Leilão Rio Vermelho e a noite, o sertanejo Sérgio Reis encerrou o fim de semana com um show que exaltou o sertanejo raiz.

A programação segue nesta segunda-feira (04) com show de Carol Alves, a redencense que promete sacudir Xinguara:

Marcynho Sensação, uma atração traga exclusiva pela prefeitura em mais uma noite com portões abertos no dia 5;

dia 6, João Neto E Frederico que cantaram para os apaixonados:

Simone Mendes, que é uma das atrações mais aguardadas pelo público, estará no palco da FAX no dia 7;

Chrystian, cantor da Dupla Chrystian e Ralf se apresentará com canções que ultrapassaram gerações se apresenta dia 8;

E MANU BATIDÃO, a paraense que tem conquistado o Brasil, irá encerrar a programação da 24ª Feira Agropecuária de Xinguara. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)