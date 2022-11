População de Redenção pode negociar débitos em mutirão da Equatorial Pará

Os consumidores do município de Redenção que possuem débitos pendentes na conta de energia elétrica poderão negociá-los durante o Mutirão de Negociação da Equatorial Energia Pará, que acontece nos dias 9 e 10, das 8h às 12h e das 14h às 17h, e no dia 11 de novembro, das 8h às 12h, no Ginásio Municipal Josias Coelho da Silva. Vale destacar que apenas o titular da conta pode negociar, devendo comparecer com uma fatura de energia, RG e CPF.

Para o Líder de Receita da Equatorial Pará, Jean Orione, a oportunidade é valiosa considerando que as condições oferecidas são especiais. “Cada caso será analisado individualmente buscando o meio mais acessível para que o titular consiga quitar seu débito. Além disso, essa é uma forma da distribuidora levar os serviços mais procurados pelos clientes para mais perto deles”, acrescenta.

OUTROS SERVIÇOS

Na ação, também serão realizados os cadastros dos clientes que se encaixam nos critérios para obter descontos na conta de energia, por meio do Programa Tarifa Social, um benefício do Governo Federal. Para ter direito, o consumidor precisa ter o CadÚnico (Cadastro Único) e estar com o seu NIS (Número de Inscrição Social) ativo.

E para incentivar o consumo eficiente e sustentável de energia, a distribuidora oferecerá ainda o serviço de troca de lâmpadas. Os modelos incandescentes e fluorescentes poderão ser trocados por modelos de LED, que são mais eficientes e proporcionam uma economia de até 80% na conta.

Para fazer a troca, o cliente deve estar em dia com as faturas de energia e comparecer ao local com RG, CPF e a conta de energia. Caso ele não esteja em dia, pode aproveitar para realizar o serviço de negociação e, logo em seguida, trocar suas lâmpadas. Será possível trocar no máximo cinco unidades.

Serviço – Mutirão de Negociação

Quando: 9, 10 e 11 de novembro

Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h – No dia 11 somente pela manhã

Local: Ginásio Municipal Josias Coelho da Silva – Avenida Araguaia, Bairro Alto Paraná.