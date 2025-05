Facções criminosas movimentaram R$ 70 milhões em oito meses; operação da PF atinge Xinguara e Itaituba

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (29), a Operação Serras Gerais para desarticular o núcleo financeiro e logístico de uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas. A ação ocorreu de forma simultânea em seis estados, incluindo o Pará, onde foram cumpridos mandados nos municípios de Xinguara e Itaituba.

No estado paraense, a operação resultou na prisão de um piloto em Itaituba e na apreensão de uma aeronave. No total, foram cumpridos três mandados de prisão e três de busca e apreensão no Pará, com foco em estruturas utilizadas para dar suporte logístico ao tráfico.

As investigações começaram em 2024 e apontam que duas grandes facções criminosas movimentaram cerca de R$ 70 milhões em apenas oito meses. Para lavar o dinheiro, os criminosos usavam empresas reais e de fachada incluindo construtoras espalhadas por vários estados.

A operação mobilizou cerca de 200 policiais e resultou no cumprimento de 50 mandados judiciais em Tocantins, Pará, Goiás, Bahia, São Paulo e Maranhão. Também foram executadas medidas de bloqueio e sequestro de bens e valores de 35 pessoas físicas e jurídicas, somando mais de R$ 64 milhões. Entre os bens apreendidos estão fazendas, caminhões, carretas, veículos de luxo, aeronaves e embarcações.

Os envolvidos poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas. A Operação Serras Gerais é coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO), composta por policiais federais, civis, militares e penais, com apoio do DRACO e BOPE nos estados envolvidos. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional/ Fotos: Polícia federal e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado)