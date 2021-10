Leilão Joias do Xingu e show Diego e Arnaldo vão encerrar XIV EXPOXINGU

Apesar do período de pandemia o sindicato dos produtores rurais de São Félix do Xingu já avalia como positiva a realização da XIV EXPOXINGU. Na noite de quinta-feira (21), o badalado João Gomes animou milhares de pessoas da região que compareceram ao show. Hoje, no encerramento a programação conta com o leilão Joias do Xingu, ocasião que marca o encontro de grandes empresários do agronegócio; e o show da dupla Diego e Arnaldo, que promete encerrar a festa com chave de ouro. Esta edição da exposição contou com a presença de diversas empresas que apresentaram seus produtos e estandes de órgãos públicos que prestaram atendimento ao público.

O presidente do sindicato rural, Francisco Torres, avalia que o evento foi positivo para o processo de retomada da economia, no processo pós pandemia e que foi uma oportunidade de continuar promovendo o agronegócio, assim evidenciando o destaque econômico de São Félix do Xingu. A expectativa é que hoje a emoção tome conta do público mais uma vez, finalizando esse grande evento.