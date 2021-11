Adepará disponibiliza portal eletrônico para produtor rural

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), por meio da Gerência de Multas (Gamult), criou um portal eletrônico para produtores rurais. O espaço visa dar mais celeridade e transparência aos processos administrativos de multas e infrações protocoladas pela Agência.

Pelo sistema, servidores e produtores rurais têm acesso aos processos de maneira eletrônica, facilitando o acompanhamento dos procedimentos. Segundo o diretor-geral da Agência, Jamir Macedo, isso é um avanço tecnológico que faz parte do programa Adepará Digital.

“Esse é mais um grande avanço relacionado ao programa Adepará Digital. Nós estamos investindo em tecnologia visando dar maior transparência aos processos, celeridade na análise e possibilidade ao produtor rural de acompanhar seus pedidos e pendências junto à Adepará”, explica Jamir Macedo.

O fiscal agropecuário da Gerência de Multas, Gilliard Rodrigues, destaca que a mudança na tramitação irá agilizar e facilitar o andamento e acesso aos comprovantes de pagamento e parcelamentos de autos de infrações, além do desbloqueio de cadastros dos produtores que foram autuados e estão bloqueados. “Este portal vem garantir que tanto o produtor quanto o servidor tenham acesso de maneira mais eficaz, célere e transparente aos processos protocolados nas agências da Adepará de todos os municípios”, frisa Gilliard.

Ele observa, ainda, que o portal também auxiliará na construção do relatório da Comissão Sul-Americana para a Luta contra a Febre Aftosa (Cosalfa), que é exigido semestralmente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA) com todas as informações relacionadas à área animal. O fiscal explica que, para ter acesso a esta área da Gamult, a pessoa precisa ser servidor da Adepará ou produtor rural cadastrado na Agência.

O produtor poderá acessar seu processo por meio do número do CPF, CNPJ ou número do protocolo no site www.gamult.com.br.

(Com informações Zé Dudu)