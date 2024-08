FLORESTA DO ARAGUAIA: Convenção confirma candidatura a prefeito de Dr. Thiago e Claudinei como vice.

Na tarde deste domingo (6), Floresta do Araguaia foi palco de um evento histórico. A tão aguardada convenção oficializou a candidatura de Dr. Thiago para prefeito, tendo Claudinei como seu vice-prefeito. O evento, realizado no escritório de campanha em frente à Praça do Abacaxi, foi marcado por momentos de grande emoção e alegria.

A confirmação de Claudinei como vice-prefeito foi recebida com entusiasmo por todos os presentes. Claudinei, que já tentou várias vezes ser eleito e foi vice-prefeito anteriormente em uma chapa vencedora, demonstrou sua humildade e compromisso ao aceitar o convite para ser vice na chapa de Dr. Thiago. “Este é um momento de união e força. Juntos, com Dr. Thiago, vamos transformar Floresta do Araguaia”, declarou Claudinei, emocionado.

Dr. Thiago, por sua vez, reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do município e destacou a importância da parceria com Claudinei. “Hoje é um dia histórico para nossa cidade. Com Claudinei ao meu lado, temos a certeza de que podemos realizar grandes mudanças e oferecer uma gestão de qualidade para nossa população”, afirmou Dr. Thiago.

O evento contou com a presença de lideranças locais, apoiadores e a comunidade em geral, que lotaram o espaço e vibraram a cada momento do anúncio. A união e o entusiasmo dos presentes reforçaram a confiança na chapa Dr. Thiago e Claudinei para liderar Floresta do Araguaia rumo a um futuro promissor.

A convenção também foi marcada por discursos inspiradores, reafirmando o compromisso com a saúde, educação e infraestrutura do município. “Estamos prontos para trabalhar incansavelmente por uma Floresta do Araguaia melhor para todos”, concluiu Dr. Thiago.

Com a oficialização da chapa, a campanha segue com força total, levando a mensagem de esperança e renovação para cada canto de Floresta do Araguaia. (A Notícia Portal)