Enquete mostra que 56,7% dos pais são contra a volta às aulas presenciais em Redenção

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC) divulgou, nesta quarta-feira (24), o resultado de uma enquete on-line sobre o retorno das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Redenção. Os números da pesquisa foram apresentados pelo secretário de Educação, Cultura e Lazer, Prof. Vanderly Moreira, durante reunião por meio de videoconferência com integrantes da coordenação local do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP).

Do total de respostas de pais, estudantes e profissionais da educação, 56,7% disseram não concordar com a retomada das aulas presenciais no momento.

Durante o encontro foram tratados vários assuntos de interesse da Educação, entre eles o possível retorno das aulas presenciais, suspensas desde março de 2020, em função da pandemia do coronavírus que atingiu números assustadores em Redenção.

Em sua fala, o secretário Prof. Vandely Moreira destacou que a posição da SEMEC é continuar com as aulas on-line, mesmo com todas as escolas municipais seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e respeitando as normas sanitárias como distanciamento, higienização, uso de máscaras, entre outras medidas. “Vamos manter esse sistema de aulas remotas até estarmos seguros com relação à pandemia, seguindo o decreto estadual que ainda não autorizou a volta das aulas presenciais”, pontuou.

O coordenador local do SINTEPP, Prof. Vanderley Sousa, defendeu o posicionamento do secretário de Educação, e afirmou que segue as orientações da coordenação estadual do SINTEPP que é contrária ao retorno das aulas presenciais. O mesmo entendimento também foi defendido pelos demais membros da diretoria do SINTEPP. (fonte: Blog do Dinho santos, por Paulo Carrion)