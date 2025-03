Exército Brasileiro já está em Cumaru do Norte: Base militar começa a ser Instalada

Na tarde desta sexta-feira (28), a pequena cidade de Cumaru do Norte ficou movimentada com a chegada de vários carros, caminhões, máquinas e ambulâncias do Exército Brasileiro.

Os militares ocuparam vários espaços na cidade, como o salão paroquial, hotéis e lotes vagos. A montagem de acampamentos indica que uma grande operação será realizada nos próximos dias.

Informações levantadas pela reportagem do A Notícia Portal apontam que o Exército atuará na desintrusão de terras indígenas, ou seja, na retirada de não indígenas das áreas pertencentes aos povos originários.

O A Notícia Portal apurou que, na próxima terça-feira, mais equipes chegarão a Cumaru do Norte para reforçar a operação. São aguardadas equipes da Polícia Federal, do IBAMA, do Ministério Público Federal e da Força Nacional.

A qualquer momento, novas informações poderão ser divulgadas. (A Notícia Portal)