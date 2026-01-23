Ex-criadora de conteúdo adulto é empossada promotora no MP

Quando passado e presente se cruzam, a carreira pública pode ganhar contornos inusitados. Nesta quarta-feira (21), o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) empossou 11 novos promotores de Justiça, entre eles uma ex-criadora de conteúdo adulto que havia sido alvo de polêmica nacional.

A situação repercutiu fortemente em 2024, quando a servidora foi aprovada no 44º Concurso do MPSC. Na época, fotos privadas dela foram vazadas, gerando hostilidade nas redes sociais e mobilizando debates sobre moralidade e direito à privacidade.

O MPSC chegou a abrir procedimento administrativo para analisar a situação, mas concluiu que não existe legislação que impeça a posse de quem já produziu conteúdo adulto. “Não há impedimento legal para assumir o cargo, desde que a atividade anterior não interfira no exercício da função pública”, destacou a assessoria da instituição.

Durante a cerimônia de posse, realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Florianópolis, a nova promotora foi oficialmente nomeada, junto com os demais colegas que atuarão em diferentes comarcas de Santa Catarina.

Os promotores iniciam na quinta-feira (22) o Curso de Ingresso na Carreira, que tem duração de cinco semanas e aborda a organização do MPSC, a atuação ministerial e o funcionamento da instituição. A previsão é que todos comecem a exercer suas funções a partir do dia 2 de março.

O caso voltou a atrair atenção do público e reforça o debate sobre ética, privacidade e competência profissional, mostrando que a trajetória pessoal de um servidor nem sempre define sua atuação na função pública. ( A Notícia Portal com informações de Alexandre Nascimento/ Foto: Reprodução/Freepik)