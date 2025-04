São Félix do Xingu recebe Conferência Municipal de Turismo com foco na valorização cultural

O município de São Félix do Xingu sediará, no próximo dia 6 de maio, a Conferência Municipal de Turismo – Turismo de Base Comunitária: Valorização e Cultura.

O evento é promovido pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), e tem como objetivo estimular a participação de diversos setores da sociedade na construção de práticas sustentáveis de turismo, reforçando a importância das culturas locais.

A conferência será realizada de forma presencial, das 8h às 18h, no auditório da Praça Céus, localizado na Avenida Rio Xingu, s/n, no Centro de São Félix do Xingu.

O público-alvo inclui representantes de comunidades rurais, comunidades ribeirinhas, povos indígenas e profissionais do trade turístico.

Com a proposta de integrar e fortalecer iniciativas de turismo de base comunitária, o evento busca fomentar o desenvolvimento econômico aliado à preservação cultural e ambiental.

“A participação de todos é fundamental para pensarmos juntos estratégias que valorizem a identidade local e promovam um turismo mais justo e sustentável”, destaca a organização.

As inscrições para participar estão abertas até o dia 5 de maio de 2025 e podem ser realizadas através do site ceaf.mppa.mp.br/app/login. Outras informações também estão disponíveis no portal oficial do CEAF. (Roney Braga A Notícia Portal com informações do MPPA/ Foto: Imagem divulgação)