PM evita saque de carga de carne bovina na BR-155, entre Rio Vermelho e Sapucaia

Na tarde da última segunda-feira (2), uma rápida ação da Polícia Militar do Pará impediu o saque de uma carga de carne bovina que estava em um caminhão quebrado na BR-155, próximo ao Distrito de Rio Vermelho, no sul do estado.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h, durante a Operação Saturação, coordenada pelo comandante do CPR XIII, Cel. QOPM Formigosa. A guarnição local, composta pelo 3º Sgt PM Maciel e Sd PM Leonardo, foi acionada após o vistoriador de carga, Sr. Edson Borba da Silva, informar que dezenas de populares estariam tentando violar o lacre do caminhão Mercedes-Benz, placa EUF8C24, com o objetivo de saquear a carga de carne bovina.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que havia um grupo de pessoas com os ânimos exaltados tentando acessar o baú do veículo. Diante da situação crítica, o comando do 17º Batalhão, Ten Cel QOPM Aviz, autorizou o envio de reforço da guarnição de Sapucaia, formada pelo Cb PM Joaquim e Sd PM Soares.

As equipes atuaram de forma conjunta para conter os ânimos e evitar danos ao patrimônio e risco às pessoas. Após horas de tensão, a situação foi totalmente controlada por volta das 20h20, quando a empresa responsável finalizou com segurança o transbordo da carga.

A ocorrência não resultou em feridos ou detidos, e reforça a importância do trabalho ostensivo e preventivo da PM em áreas de risco. A ação faz parte das diretrizes do 17º BPM Batalhão Carajás, que tem como missão servir e proteger a população, garantindo a ordem e a segurança pública em toda a região. (Roney Braga A Notícia Portal/ Imagens Ismael Rocha Arauto News)