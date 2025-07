Ero Cooper vai usar lucro de cobre em Tucumã para investir no Projeto Furnas no sudeste do Pará

A Ero Copper, empresa canadense, planeja usar o dinheiro gerado pela mina de cobre de Tucumã para financiar o projeto Furnas, uma parceria com a Vale. O investimento inicial pode chegar a US$ 2 bilhões.

Pelo acordo, a Ero financiará atividades como exploração, engenharia e estudos de viabilidade nos próximos cinco anos. Em troca, assumirá o controle de uma futura joint venture (empreendimento conjunto) com a Vale. A empresa também garantirá à Vale parte dos custos iniciais.

O projeto Tucumã, que começou a produzir cobre comercialmente recentemente, deve gerar um fluxo de caixa forte, ajudando a bancar os investimentos em Furnas. A Ero espera produzir entre 37,5 mil e 42,5 mil toneladas de cobre em Tucumã este ano.

Além disso, a empresa anunciou que fará investimentos em Furnas ainda em 2025 para maximizar seu potencial. No final de 2024, a Ero divulgou estimativas promissoras para o projeto, com grandes reservas de cobre e ouro. (A Notícia Portal com informações do Site Notícias de Mineração/ Foto: Linkdin)