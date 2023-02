SÃO FÉLIX DO XINGU-PA: Polícia deflagra operação contra facções e tráfico de drogas

O trabalho de inteligência com informações assertivas, as ações de prevenção, o policiamento ostensivo e as investigações qualificadas, resultaram na desarticulação e prisões de grupos criminosos, além do isolamento de suas lideranças no Pará.

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil, denominada de “Discipulus’’, resultou na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas em São Félix do Xingu, no sul do Pará.

A ação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas e de facções criminosas que atuam na região do Alto Xingu.

A prisão do acusado ocorreu durante uma abordagem policial no momento em que ele pilotava uma motocicleta da marca Honda, modelo Bis, de cor preta, com uma mulher na garupa.

Foi dada a ordem de parada e feita à revista pessoal no suspeito, onde foram encontrados em poder dele, uma quantidade de crack, dois aparelhos celulares e dinheiro em espécie, que a polícia acredita ser fruto da venda de entorpecente.

No momento em que nos policiais passaram a interrogar a mulher que estava na garupa da moto, foi descoberto que se tratava de uma menor de 15 anos de idade.

O homem conhecido como “MT”’ foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

A menos após ser ouvida através de Boletim de Ocorrência Circunstancial (BOC), foi entregue para os responsáveis. Já o acusado foi recolhido para uma de cela, onde aguarda a decisão da Justiça.

Fonte: DOL