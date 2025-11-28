Equatorial Pará reforça importância da auto leitura e lança adesivo para facilitar o acesso à medição

A Equatorial Pará, comprometida com a transparência e no cuidado com seus clientes, segue oferecendo serviços que os atendam de forma mais cômoda nos processos de medição e faturamento de energia. Uma das iniciativas é o sistema de auto leitura, que garante que o consumo informado seja sempre o mais preciso possível — especialmente em unidades onde o acesso ao medidor é dificultado, tais como porteiras fechadas, no perímetro rural e medidor interno, a exemplo de casas na área urbana

Segundo Pedro Veiga, Executivo de Serviços Técnicos e Comerciais da Equatorial Pará, a leitura correta do medidor é essencial para que o cliente pague exatamente pelo que consumiu durante o mês. No entanto, em diversas residências, tanto urbanas quanto rurais, o medidor fica instalado dentro do imóvel, o que impede o acesso da equipe técnica para realizar a leitura convencional ou aínda possíveis manutenções, em caso de problemas nos medidores.

Quando isso ocorre, o cliente recebe inicialmente uma notificação na própria fatura, informando que a equipe esteve no local, mas não conseguiu efetuar a inspeção. Além disso, a Equatorial Pará realiza contato por meio de SMS e ligações, orientando sobre a necessidade de disponibilizar o medidor para leitura.

Para facilitar, a empresa também agenda visitas em horários diferenciados, incluindo sábados e após às 18h, justamente para garantir que o proprietário esteja presente. Caso seja necessário, a companhia oferta ainda financiamento para a externalização da medição, tornando o processo mais acessível.

Lançamento do adesivo de auto leitura: Como novidade, a Equatorial Pará está implantando o adesivo de auto leitura, direcionado aos clientes que já receberam todas as tentativas de contato, mas que ainda apresentam dificuldade de acesso ao medidor.

Com o adesivo, o próprio consumidor pode registrar a leitura do equipamento, anotando: Número do contrato, Data da medição e o Índice registrado no medidor. O agente da distribuidora, ao retornar ao imóvel, confere as informações e valida a leitura, assegurando que a conta de energia seja calculada corretamente.

Pedro Veiga, destaca que a auto leitura é uma ferramenta essencial para garantir justiça e transparência no faturamento. “Quando o cliente informa a leitura correta, ele garante que sua conta seja calculada de forma justa, evitando estimativas e garantindo que pagará exatamente pelo que consumiu. Nosso objetivo é dar autonomia ao consumidor e reforçar que a participação dele é fundamental nesse processo,” afirma Veiga.

O executivo reforça ainda o papel das informações presentes no talão de energia e no próprio adesivo. “No talão e no adesivo, deixamos claro como o cliente pode registrar e informar corretamente seu consumo. Tudo foi pensado para ser simples, direto e evitar qualquer dúvida na hora de anotar a leitura.”

Procedimentos em caso de impossibilidade de leitura: Caso o acesso ao medidor permaneça inviável, o faturamento passa a seguir o que determina o Art. 289 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, que estabelece o cálculo com base na média aritmética dos últimos 12 ciclos de faturamento.

A medida é uma garantia regulatória, mas a leitura real sempre será a melhor opção. “O consumo médio é apenas um recurso técnico previsto pela norma. O ideal é sempre contar com a leitura atualizada, seja pela visita da equipe ou pela autoleitura do cliente”, esclarece Veiga.

Acesso é obrigatório: A Equatorial Pará ressalta que é fundamental manter o medidor com acesso livre para inspeção e leitura. Conforme o Art. 280 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, o impedimento de acesso pode acarretar até mesmo a suspensão do fornecimento de energia — mesmo que não haja débitos em aberto. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Equatorial Pará/ Foto: Divulgação)