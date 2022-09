Acusado de ter assassinado o Youtuber Rodrigo Marques é preso em zona rural na Bahia

No final da tarde de ontem (26), as equipes da Polícia Civil da Bahia, em parceria com a Polícia Civil do Estado do Pará, deflagrou a OPERAÇÃO SANGUE FRIO, localizando o foragido da Justiça Lucas Rodrigues Barbosa. O acusado foi preso às 18h, estava se escondendo na zona rural, em uma fazenda que fica localizada no município de Coração de Maria-BA, distância de aproximadamente 1.700km de Redenção-PA.

A Superintendência Regional do Araguaia Paraense (através da DEPOL e da Delegacia de Homicídios de Redenção), com apoio do Núcleo de Investigação – NAI /Redenção, efetuou diversas diligências no sentido de desvendar o crime, tendo sido descoberta a autoria, comprovando-se que o crime havia sido praticado por Lucas Rodrigues Barbosa. Diversas provas técnicas foram produzidas, as quais apontam e comprovam, sem dúvidas e questionamentos, a autoria delitiva como sendo de LUCAS.

Descoberta e comprovada a autoria, o juízo criminal da Comarca de Redenção, atendendo Representação feita pela Polícia Civil do Pará, em harmonia com o entendimento do Ministério Público, determinou a sua Prisão Preventiva. Assim, a investigação passou a tentar localizar Lucas Rodrigues Barbosa, para cumprimento da sua ordem de prisão.

A investigação demonstrou que Lucas Rodrigues Barbosa, na noite posterior ao crime, fugiu da cidade de Redenção e foi para o interior do Estado da Bahia. No momento da prisão, inclusive, Lucas Rodrigues estava usando o mesmo boné que foi usado por ele na noite do fatídico e brutal crime. Após a prisão, o acusado foi levado para a 1ª COORPIN/PCBA em Feira de Santana – BA, e ficará à disposição do Poder Judiciário, aguardando a transferência ao Estado do Pará para responder pelo delito praticado.

O crime ocorreu dia 04/09/2022, por volta das 02h da madrugada, na cidade de Redenção – PA, por trás da casa de festas conhecida como RANCHO DA ZEFINHA, foi encontrado o corpo de Rodrigo Pereira de Carvalho, conhecido nas redes sociais por seu trabalho de Influencer Digital pelo nome de Rodrigo Marques. Rodrigo era um humorista bastante conhecido nas mídias digitais, bem como um defensor dos Direitos da causa LGBTQUIA+.

Espera-se com essa prisão e desvendamento do crime, que os familiares da vítima possam receber um pouco de conforto diante da imensurável perda. (A Notícia Portal / com informações da Polícia Civil).