Equatorial Pará reforça compromisso com serviço essencial e realiza obras do Programa Luz para Todos nas regiões Sul e Sudeste do Estado

A Equatorial Pará segue reafirmando seu compromisso com a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial para o desenvolvimento social e econômico dos municípios onde atua. Somente em 2025, foram investidos cerca de R$62,2 milhões, em obras do Programa Luz Para Todos, nos municípios de São Félix do Xingu e Parauapebas, localizados no Sul e Sudeste paraense, com a execução de obras que incluíram a realização de mais de 1.600 ligações, ampliando o acesso e a confiabilidade da rede elétrica nas regiões.

Do total investido, São Félix do Xingu concentrou R$57,1 milhões, com 35 obras executadas, com pouco mais de 1.200 ligações novas realizadas, enquanto Parauapebas recebeu R$5,1 milhões, com quatro obras e 401 novas ligações. As ações fazem parte do planejamento contínuo da concessionária para atender o crescimento das cidades e levar energia com mais qualidade e segurança à população.

Essas novas ligações, ou seja, novas instalações elétricas em locais que ainda não possuíam conexão à rede de energia, representam o comprometimento da Distribuidora com as regiões em que está instalada. Segundo o Superintendente da Equatorial Pará, Sidney Tavares, os investimentos refletem a responsabilidade da companhia com o fornecimento de um serviço essencial.

“A energia elétrica está diretamente ligada à qualidade de vida das pessoas, ao funcionamento dos serviços públicos e ao desenvolvimento econômico. Por isso, nossos investimentos são planejados para fortalecer a rede, reduzir falhas e acompanhar o crescimento das regiões atendidas”, destaca Sidney.

Planejamento para 2026 visa modernização e qualidade no fornecimento

O compromisso da Equatorial Pará se intensifica em 2026. Entre os municípios onde há previsão de investimento do Programa Luz Para Todos estão São Félix do Xingu e Conceição do Araguaia.

Do total de obras previstas para 2026, parte significativa está relacionada à modernização e instalação de equipamentos, garantindo mais eficiência operacional e maior robustez ao sistema elétrico.

Segundo o Superintendente da Equatorial Pará, as ações da companhia demonstram o olhar estratégico da empresa para regiões em expansão. “Sabemos da importância do nosso papel como distribuidora de energia elétrica. Investir de forma contínua é garantir desenvolvimento, segurança energética e melhores condições para que as cidades cresçam de maneira sustentável”, ressalta.

Com planejamento, investimentos expressivos e foco na melhoria constante da rede elétrica, a Equatorial Pará reafirma seu compromisso com as comunidades onde atua, trabalhando para levar energia com qualidade, segurança e confiabilidade a milhares de famílias paraenses. ( A Notícia Portal com informações da Equatorial Pará)