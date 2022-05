Programa “Creches por todo o Pará” inicia obras no setor Ipiranga, em Redenção

A construção da nova creche no setor Ipiranga, em Redenção, sul do Pará, teve início na segunda-feira (16). Com investimentos no valor de R$ 3.170.000,00 milhões, a obra é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Redenção, e visa diminuir o déficit educacional nos municípios que foram contemplados com o projeto.

A creche vai atender crianças de 0 a 5 anos de idade, oferecendo um espaço seguro e confortável para que as mães possam encarar a jornada de trabalho enquanto seus filhos estão em um ambiente especial. A unidade escolar terá a capacidade de atender 200 crianças.

O prazo de execução da obra é de 12 meses. A creche vai ter 10 salas de aulas, berçário, lactário. O local também contará com a estrutura necessária para a educação infantil como brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca e área recreativa coberta.

O programa “Creches por todo o Pará”, foi criado pela Lei nº 9.256, de 13 de abril de 2021, e trata-se de uma ação governamental pioneira com o objetivo de reduzir o déficit de vagas na educação infantil, além de fortalecer a educação básica. As prefeituras municipais foram responsáveis pela cessão do imóvel (terreno), administração do espaço e prestação dos serviços nas creches, cabendo ao Executivo Estadual a responsabilidade pela execução e entrega das obras e, ainda, pelos equipamentos didático-pedagógicos.

“Quero destacar e agradecer o compromisso do prefeito Marcelo Borges e do governador Helder Barbalho com a educação da nossa cidade. Isso é mais uma prova de que a importância de uma boa relação política garante recursos e melhorias para a comunidade. Quero agradecer ainda ao deputado estadual Gustavo Sefer, que não mediu esforços para ajudar Redenção nesse grande projeto”, disse o secretário de Educação, Cultura e Lazer, Prof. Vanderly Moreira.

Fonte: Ascom/Secretaria de Educação/Redenção/Pará