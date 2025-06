Rádio Praia confirma cobertura dos eventos na Praia da Liberdade, no Pontão Distrito de São José do Xinguara

Com reportagens especiais, transmissões ao vivo e entrevistas com autoridades, artistas, organizadores e banhistas, a Rádio Praia reforça seu compromisso com a informação local e o entretenimento da comunidade xinguarense, comenta o comunicador Pitchulo Cardoso.

A Rádio Praia estará presente com cobertura completa dos eventos que movimentarão a Praia da Liberdade, localizada no Pontão, Distrito de São José de Xinguara. As atividades integram o calendário de veraneio da região e prometem atrair moradores e visitantes com uma programação diversificada ao longo da temporada.

Com reportagens especiais, transmissões ao vivo e entrevistas com autoridades, artistas, organizadores e banhistas, a Rádio Praia reforça seu compromisso com a informação local e o entretenimento da comunidade xinguarense, comenta o comunicador Pitchulo Cardoso.

A expectativa é de grande movimentação na águas do Pontão durante os fins de semana de julho, com atrações culturais, música ao vivo, torneios esportivos e gastronomia regional.

A cobertura também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da emissora e pelas transmissões na frequência modulada local 102,3 MHZ. A equipe já está se preparando para levar aos ouvintes cada momento do veraneio 2025 direto das areias da Praia da Liberdade. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto Divulgação)