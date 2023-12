Equatorial Pará realiza mutirão de negociação em 37 cidades do Sul e Sudeste do estado

Os consumidores de 37 cidades da região Sul e Sudeste do Pará, que possuem débitos pendentes na conta de energia elétrica, poderão negociá-los durante o mutirão de negociação da Equatorial Energia Pará, que ocorre no dia 1º de dezembro, das 8h às 17h, e dia 2 de dezembro, das 8h às 12h, nas agências de atendimento e postos credenciados. Vale destacar que apenas o titular da conta pode negociar, e ele deverá comparecer com uma fatura de energia, RG e CPF.

Nos municípios onde há postos credenciados o mutirão acontece apenas na sexta-feira, 1º, das 8h às 12h. Nas demais cidades, onde há agência de atendimentos da Equatorial Pará, os atendimentos de negociação seguem normalmente nos horários do mutirão.

As cidades que receberão o mutirão são: Abel Figueiredo, Bom Jesus Do Tocantins, Brejo Grande Do Araguaia, Dom Eliseu, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna Palestina Do Pará, Picarra, Rondon do Pará, São Domingos Do Araguaia, São Geraldo Do Araguaia, São Joao Do Araguaia, Água Azul Do Norte, Canaã Dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Ourilândia Do Norte, Parauapebas, São Felix Do Xingu, Tucumã, Bannach, Conceição Do Araguaia, Cumaru Do Norte, Floresta Do Araguaia, Pau D’arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria Das Barreiras, Santana Do Araguaia, Sapucaia, Xinguara, Breu Branco, Goianésia Do Pará, Novo Repartimento e Tucuruí.

Para o Líder de Receita da Equatorial Pará, Thiago Dourado, a oportunidade é valiosa considerando que as condições oferecidas são especiais. “Cada caso será analisado individualmente buscando o meio mais acessível para que o titular consiga quitar seu débito”, acrescenta. (A Notícia Portal/ Equatorial)