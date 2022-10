ELEIÇÕES: Gabriel Salomão lidera pesquisa no sul do estado com 21,60%

Há 8 h para o início da votação, o instituto Doxa Pesquisa de Belém divulgou pesquisa da opinião pública sobre as eleições que acontecem hoje no Pará. A pesquisa se refere a região Araguaia, sul do Estado. A amostra foi colhida nos municípios de Santana do Araguaia, Conceição do Araguaia, Xinguara e Redenção.

De acordo com a pesquisa, a revelação desta eleição já é o candidato a Deputado Estadual Gabriel Salomão, nos quatro municípios ele lidera a intenção de votos. Em segundo lugar aparece o candidato Alex Santiago, também para deputado estadual.

REDENÇÃO: No maior colégio eleitoral da região, Gabriel Salomão tem 27,80%, em segundo lugar está Carlos Eduardo ‘Cadu’ com 12,50%, em terceiro está Dr. Renner com 10,70%, em quarto lugar Mario Moreira com 9,50% e em quinto lugar, Alex Santiago com 7,10% (confira gráfico com mais nomes).

Gabriel foi eleito vereador em 2020 pelo município de Redenção, atualmente ocupando o cargo de presidente da Câmara Municipal, se eleito ele passa a integrar a lista dos mais novos de idade a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com 21 anos. A pesquisa está registrada na justiça eleitoral com o número PA-09590-2022, a amostra foi colhida nos dias 25 a 28 de setembro, 600 pessoas foram entrevistadas. Acompanhe o relatório anexo. (A Notícia Portal)