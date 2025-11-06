Equatorial Pará monta plano de operação para a COP 30

Distribuidora de energia realizou obras para reforçar o circuito de Belém e de outros municípios. Durante o evento, distribuidora vai mobilizar cerca de 400 profissionais para atuação rápida e eficaz de demandas.

A Distribuidora montou um plano de operação para a COP 30 com o objetivo de garantir qualidade e segurança no fornecimento de energia elétrica durante o evento. Ao todo, são mais de 400 profissionais envolvidos nas ações até o dia 21 de novembro. Além do acompanhamento em tempo real, a distribuidora também investiu em obras estratégicas para garantir o reforço de energia na capital paraense e em outros municípios do estado.

Como parte do trabalho preventivo, a empresa realizou inspeção em circuitos de subestações, instalação de equipamentos automatizados e mapeou locais prioritários como instituições governamentais, hospitais, hotéis com delegações internacionais, centro de mídia e imprensa, terminais hidroviário, rodoviário, aeroporto e, também espaços do evento como Parque da Cidade e o Hangar. Todos esses locais possuem manobras pré-definidas em caso de necessidade.

A operação também contará com a Mesa COP, focada 24h em analisar e observar ocorrências de circuitos onde estejam ocorrendo eventos. Além do mais, também haverá profissionais da distribuidora no centro de monitoramento do Parque da Cidade e no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

De acordo com Geraldo Fernandez, Superintendente da Equatorial Pará, a empresa tem um plano de operação robusto e com atuação em diversas frentes para garantir o melhor serviço à população.

“Trabalhamos há algum tempo em todo esse planejamento. Fizemos investimentos prévios, reforçamos a nossa rede, e, durante os dias de evento, teremos profissionais extras atuando na capital em pontos fixos e móveis, a fim de que possamos responder o mais rápido possível qualquer chamado. Trabalhamos para garantir um fornecimento seguro e eficaz”, destaca Geraldo.

Investimentos: Para fortalecer o sistema de energia em Belém e de outras cidades que devem ter maior movimentação durante a COP, a Equatorial realizou uma série de entregas que somam mais de 87 milhões extras em investimento. São obras que ficarão como legado e acompanharão o crescimento das cidades pelos próximos anos.

Entre as principais entregas está a renovação de mais de 110 km de rede em Belém, a construção de um circuito exclusivo para atendimento ao aeroporto, a instalação de um eletrocentro, que é um equipamento moderno e que garante mais disponibilidade de energia, na subestação do Marco e a construção de nova rede no Combú.

Outros grandes investimentos são a inauguração da subestação Icui, que beneficia mais de meio milhão de moradores na Região Metropolitana de Belém, além da reforma e ampliação de outras subestações estratégicas como a do Guamá, Batista Campos, Pedreira e Independência.

Vale destacar que regiões como Alter do Chão, em Santarém, além de Salinas e Bragança também receberam investimentos para a melhoria de rede.

Parceria com a Climatempo: Durante a COP, a Equatorial Pará contará com o apoio da Climatempo, que realizará monitoramento meteorológico em tempo real, acompanhando variáveis como ventos fortes, chuvas intensas e descargas atmosféricas.

Com base em modelos de previsão e sistemas de alerta personalizados, as equipes da distribuidora terão acesso a informações de alta precisão para antecipar ações e mitigar riscos operacionais, assegurando a continuidade no fornecimento de energia mesmo diante de condições climáticas adversas.

Atendimento bilíngue: Para facilitar o atendimento aos visitantes estrangeiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, a Equatorial Pará criou um canal bilíngue temporário, que funcionará ao longo do mês de novembro.

O serviço oferecerá suporte em português e inglês, por meio de telefone e WhatsApp, no número (91) 2055-0030, voltado a visitantes internacionais. Será possível solicitar atendimento em situações de risco com a rede elétrica, informar interrupções no fornecimento de energia e obter informações gerais sobre os serviços da distribuidora. (A Notícia Portal com informações da Equatorial Pará/ Foto: Divulgação)