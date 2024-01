Polícia procura por atirador e motoqueiro autores da morte de‘’Nego Carlos’’

As polícias Civil e Militar da cidade de Redenção, no sul do Pará, procuram por informações que possam levar a identificação de dois suspeitos de autoria de um homicídio com características de execução, ocorrido na tarde do domingo (21), no setor Capuava.

O assassinato da vítima conhecida por ‘’Nego Carlos’’ ocorreu na Avenida Olga Lustosa, e foi registrado por câmeras de vigilância de monitoramento de um estabelecimento comercial. A polícia tenta através das imagens e com a ajuda da população, identificar o atirador e comparsa que pilotava a motocicleta e deu fuga ao matador.

Nas imagens é possível ver um homem de camisa amarela, boné vermelho e óculos escuros de arma em punho, correndo atrás da vítima e efetuando os disparos. O homem que pilotava a motocicleta marca Honda, modelo Fan 160 de cor preta, usava boné preto, camisa marrom e calça preta. A vítima tombou sem vida na via pública, após ser atingida por vários tiros de pistola 380. A polícia acredita que com a divulgação das imagens será fácil identificar e prender os autores do homicídio. (A Notícia Portal/ DOL Carajás)