Paraense Michel Pereira será destaque em documentário no UFC

Se você é fã de lutas ou simplesmente gosta de conhecer histórias inspiradoras, vai adorar a nova série “Long Story Short”, que irá estrear no próximo dia 25 de abril. Entre os protagonistas, está Michel Pereira, um dos nomes mais carismáticos e imprevisíveis do peso-médio do UFC.

Mais do que um lutador, Michel é um verdadeiro showman, sempre pronto para surpreender dentro e fora do octógono. Na série, acompanhamos um lado mais humano do atleta, que mostra sua rotina com a família em Las Vegas e embarca em uma viagem emocionante de volta ao Pará.

Essa viagem é especial, pois representa uma busca por suas raízes e amizades de infância, reforçando a importância de suas origens na sua trajetória de vida. A série busca criar uma conexão verdadeira entre os fãs e os lutadores.

“Long Story Short” é dividida em quatro episódios de aproximadamente 20 minutos cada, e dá total liberdade aos atletas para contarem suas próprias histórias, sem intermediários. Todo o material é dirigido Vitor Nastari, Laís Sambugaro e Patrick Hanser.

Assim, o público tem uma imersão profunda na mente e na trajetória de cada um, incluindo Michel Pereira, que revela suas reflexões, aspirações e o lado mais humano de sua personalidade por trás das lutas e do espetáculo, mas sempre com sonhos e desafios. (A Notícia Portal com informações Magno Fernandes DOL/ Foto: reprodução instagram).