“Chiquinho” mata ex-mulher com tiro de espingarda no sul do Pará

Na manhã de domingo (10), Francisco Silva, conhecido por “Chiquinho”, matou a ex-mulher de prenome Maurilan, e fugiu levando a filha deles na Colônia Agropecus, zona rural do município de Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará. A suspeita da família da vítima é que ele tenha fugido para Redenção, na mesma região.

De acordo com informações, Maurilan teria ido junto com um irmão dela buscar a filha, que tinha sido levada por “Chiquinho” para a fazenda onde ele estava trabalhando. Ao chegar lá, os dois teriam discutido, pois o suspeito não queria entregar a criança.

Durante a discussão, o homem atirou na ex-mulher com uma espingarda e o irmão dela, temendo também ser morto, correu e se escondeu. Após o crime, “Chiquinho” pegou a filha e fugiu da propriedade.

O crime causou revolta na comunidade, onde Maurilan era bastante conhecida por ser Agente Comunitária de Saúde e também por seu pai, conhecido como “Neguinho do Caminhão”, ser líder político no local, inclusive já foi vereador no município eleito pela comunidade.

Logo após o crime, familiares e a comunidade iniciaram uma caçada a “Chiquinho”. A Polícia Militar também faz buscas pelo criminoso.

A família pede a quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro do assassino e da criança, que ligue para o número (94) 99191-5560.

Fonte: Debate Carajás