Equatorial Pará lança campanha de Black Friday para regularização de contas de luz em aberto

A Equatorial Pará anuncia o lançamento de sua campanha de Black Friday, que acontece de 24 de novembro a 05 de dezembro, voltada à regularização de contas em atraso, com o objetivo de facilitar a quitação de débitos e ampliar o acesso a condições especiais de pagamento. A iniciativa busca apoiar clientes em situação de inadimplência, oferecendo alternativas seguras e práticas para renegociação. No Pará, a ação é realizada exclusivamente no canal do WhatsApp 0800 091 1051.

A campanha tem como foco incentivar a regularização de contas por meio de condições especiais para quitação, ampliar o acesso a opções de negociação simplificadas que priorizem a praticidade e a redução do tempo de resolução das demandas, além de preservar a segurança das transações, orientando os clientes a utilizarem exclusivamente os canais oficiais da Equatorial para consulta de faturas e pagamento.

Benefícios para os clientes

Durante o período da campanha, os clientes poderão acessar condições diferenciadas para liquidar ou renegociar suas dívidas, com alternativas pensadas para reduzir o impacto financeiro e facilitar o retorno ao consumo regular. Entre os benefícios previstos estão isenção de juros e multas, taxa reduzida e parcelamento dos débitos.

“Na campanha de Black Friday da Equatorial buscamos facilitar o acesso dos clientes a alternativas reais de regularização, sempre com foco nas facilidades para o cliente se manter adimplente, segurança no acordo e na transparência do processo”, afirma Baltazar Lira, executivo de Gestão e Operação do Grupo Equatorial.

Abrangência e elegibilidade dos clientes:

• Clientes elegíveis: aqueles que possuam pelo menos uma conta de luz em aberto com mais de 180 dias até 1.750 dias (ou seja, até menos de 5 anos) estarão aptos a ter essa fatura agrupada com outros débitos da conta-contrato. Exceto para os clientes desligados, que serão incluídas todas faturas entre 1 e 1.750 dias de vencido.

• Os clientes elegíveis para a campanha estão segmentados em: baixa tensão; cortados; baixa renda; rural; e desligados.

Regras e incentivos de pagamento

• Pagamento exclusivo por cartão via link — não será permitido pagamento por Pix ou em espécie.

• Link de pagamento da fatura será enviado diretamente na própria mensagem encaminhada ao cliente.

• Bloqueio de multas e juros das faturas negociadas (exceto correção monetária), ou seja, encargos por atraso que seriam cobrados na fatura seguinte ao pagamento não serão acrescidos.

• Taxas reduzidas para pagamentos com cartão (débito e crédito), com possibilidade de parcelamento em condições especiais.

Segurança e canais oficiais

A Equatorial Pará reforça que não realiza cobranças nem recebe pagamentos por meios não oficiais. A campanha será veiculada exclusivamente pelo canal WhatsApp, por meio de número registrados pela Equatorial, com envio de mensagens apenas para os contatos cadastrados nas bases de clientes elegíveis, conforme as regras de elegibilidade descritas acima.

Para participar, o cliente deve iniciar o atendimento somente pelo número verificado e confirmados nos canais das distribuidoras do Grupo Equatorial.

O número oficial da campanha no Pará é o 0800 091 1051. (A Notícia Portal/ Equatorial Pará)