Governador de Tocantins é afastado em operação que apura desvios na pandemia

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira, 3, a segunda fase da operação Fames-19, que investiga o desvio de recursos destinados à compra de cestas básicas durante a pandemia da Covid-19 no Tocantins. A ação levou ao afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e da primeira-dama Karynne Sotero dos cargos por seis meses em decisão do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Logo nas primeiras horas da manhã, agentes federais estiveram no Palácio Araguaia, sede do governo estadual, e na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), onde cumpriram mandados de busca e apreensão. No total, foram expedidas 51 ordens judiciais, incluindo medidas cautelares.

Segundo a PF, entre 2020 e 2021 foram pagos R$ 97 milhões em contratos de cestas básicas e frangos congelados. As investigações apontam que o prejuízo aos cofres públicos pode superar R$ 73 milhões. Parte dos valores teria sido desviada para a construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e despesas pessoais.

Com o afastamento de Wanderlei Barbosa, o cargo de governador deve ser assumido temporariamente pelo vice-governador Laurez Moreira (PDT). O Jornal Opção Tocantins entrou em contato com a gestão estadual e com a Assembleia Legislativa do Tocantins para solicitar um posicionamento e aguarda resposta. (A Notícia Portal com informações de Julia Carvalho do Jornal Opção)