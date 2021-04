ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA PRODUÇÃO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

Pelo presente instrumento, a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA PRODUÇÃO, inscrita no CNPJ nº 05.830.967/0001-14, estabelecida no KM 14, da Estrada da Produção, zona rural do Município de Santa Marias das Barreiras/PA, CEP 68.565-000, aqui representada por seu Presidente, Sr. CARLOS ALBERTO MAFRA TERRA, brasileiro, divorciado, empresário, pecuarista, portador RG 14211034-6-SSP/SP, inscrito no CPF 055.818.678-52, residente na Rua Arlindo Rivoiro, nº 160, Bairro Recreio das Acácias, Ribeiro Preto/SP, CONVOCA os(as) Ilmos(as). Associados(as) a comparecerem à reunião da Assembleia Geral, nos termos dos arts. 9º e 11, do Estatuto Social, a realizar-se na Rua Bacuri, s/n, quadra 08, lote 02, CEP 68.549-001 / Caixa Postal 37, Redenção/PA, às 9:00 horas, do dia 12 de abril de 2021, com o objetivo de deliberar a seguinte ordem do dia:

proceder com alterações no Estatuto Social; avaliar a viabilidade de contratação de parcerias público-privadas e buscar adequar a entidade a tal fim; adotar meios eletrônicos de arrecadação e controle contábil das mensalidades e contribuições dos associados; adoção de certificados digitais, pelos membros da Diretoria e Conselho Fiscal, com o objetivo de emprestar maior celeridade e segurança aos atos praticados na gestão; adoção de meios eletrônicos de convocação e publicação dos atos de gestão; Definição dos trechos de responsabilidade da associação, bem como a possibilidade de extensão da estrada da produção;

Santa Maria das Barreiras/PA, 29 março de 2021.

CARLOS ALBERTO MAFRA TERRA

CPF 055.818.678-52

Presidente