Empresário é morto pelo próprio cachorro em Juruti-PA

O empresário José Henrique Borba, 70 anos, foi morto encontrado morto dentro de casa, na manhã desta terça-feira (9), em Juruti, no oeste do Pará. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada pelo próprio cão, um rottweiler. O caso é tratado pelas autoridades como morte acidental.

O delegado Maurílio Silva, da delegacia do município onde o incidente foi registrado, disse à redação integrada de O Liberal que José morava sozinho e tinha como companhia dois cachorros, um doberman e um rottweiler. “Ele (vítima) foi alimentar os animais entre 21h e 22h de segunda-feira (8). E quando o empresário soltou um dos cães, foi atacado pelo rottweiler. O José Henrique sofreu lesões no pescoço e na cabeça e morreu. Uma funcionária dele foi quem encontrou o corpo ao procurá-lo e comunicou a polícia”, disse.

Segundo Maurílio, o outro cachorro ainda tentou proteger o dono, que era natural do Maranhão, de ser atacado pelo rottweiler. “O dobermann era menor e o rottweiler era mais agressivo. O cachorro que atacou o idoso está na casa do empresário. Ainda estamos vendo o que vamos fazer com ele (rottweiler)”, acrescentou o delegado. (A Notícia Portal/ O Liberal)