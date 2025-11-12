Equatorial Pará alerta para os riscos de acidentes e dá dicas de prevenção no período de chuvas mais intensas do inverno amazônico.

Com a chegada do período chuvoso no Pará, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do estado, onde as chuvas são mais intensas entre novembro e março, a Equatorial Pará reforça o alerta à população sobre os cuidados com a rede elétrica. As tempestades e ventanias típicas desse período podem provocar curtos-circuitos, quedas de energia e acidentes graves, especialmente quando há contato com fiações expostas ou alagamentos.

Segundo o executivo de Segurança da Equatorial Pará, Elton Lucena, é fundamental que a população redobre a atenção com a segurança, tanto dentro quanto fora de casa.

“As chuvas fortes e os ventos intensos aumentam o risco de incidentes com a rede elétrica. Por isso, orientamos que as pessoas nunca se aproximem de cabos partidos, nem tentem religar a energia por conta própria. Nessas situações, a primeira atitude deve ser acionar a Equatorial imediatamente pelos nossos canais de atendimento, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. Se houver risco à vida, essa informação deve ser priorizada no registro da ocorrência”, informa o executivo.

Cuidados Preventivos: Entre os principais cuidados preventivos estão evitar o manuseio de instalações elétricas quando estiver molhado e não utilizar equipamentos ligados à tomada durante tempestades com raios e trovões. Também é recomendado retirar os aparelhos das tomadas sempre que houver fortes descargas elétricas.

“Outro ponto importante é investir em materiais elétricos certificados pelo Inmetro. Isso garante mais segurança e reduz o risco de curtos e choques elétricos, principalmente em imóveis mais antigos ou em áreas com umidade”, complementa Elton Lucena.

Durante alagamentos, a orientação é desligar o disjuntor geral e aguardar um profissional qualificado para realizar a revisão das instalações antes de religar a energia. Já em casos de quedas de árvores, placas ou telhados sobre a rede elétrica, apenas as equipes da concessionária estão autorizadas a fazer o reparo.

Dicas para evitar acidentes: Risco Imediato: Ao primeiro sinal de risco à vida, como cabos energizados no chão ou postes danificados, acione a Equatorial imediatamente. Tenha o número da sua conta contrato em mãos para agilizar o atendimento.

Distância Segura: Evite mexer em fiações externas ou próximas a postes, mesmo que pareçam desligadas.

Cabos Caídos: Não toque em cabos caídos nem em pessoas ou objetos que estejam em contato com eles. Isole o local e ligue imediatamente para a Equatorial Pará e para o Corpo de Bombeiros (193).

Umidade: Não utilize equipamentos elétricos ou tomadas em locais úmidos, alagados ou com infiltração.

Aparelhos Eletrônicos: Retire da tomada aparelhos eletrônicos sensíveis durante trovoadas.

Áreas Abertas: Evite ficar em áreas descampadas, debaixo de árvores ou próximo de cercas metálicas durante tempestades.

Veículos: Caso esteja dentro de um veículo durante uma tempestade com raios, permaneça no interior dele — os pneus oferecem isolamento elétrico.

Manutenção: Evite manutenções em telhados ou próximas da rede elétrica enquanto chove.

Canais de Atendimento: Os canais de atendimento da Equatorial estão disponíveis 24 horas por dia, oferecendo praticidade e acessibilidade para todos os perfis de clientes: Assistente Virtual (Clara): Via WhatsApp, no número (91) 3217-8200; Aplicativo: Equatorial Energia (disponível para Android e iOS); Central de Atendimento: 0800 091 0196 (ligação gratuita) e o site: https://pa.equatorialenergia.com.br/novosite