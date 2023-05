Xinguara: Centenas de famílias recebem benefícios do ‘Sua Casa’ e ‘CredCidadão’

Com um investimento de R$ 1,6 milhão, o Governo do Pará entregou nesta quinta-feira (18) cheques do Programa Sua Casa para 166 famílias e Cartas de Crédito para 100 micro e pequenos empreendedores em Xinguara, município do Sudeste. Antes de mais uma programação na extensa agenda de trabalho na região, o governador Helder Barbalho disse que “hoje nós vamos entregar benefícios, vamos entregar o ‘Sua Casa’, que é um benefício habitacional. Nós também vamos entregar o CredCidadão, que é uma importante linha de crédito”.

Maria dos Santos, beneficiada com o “Sua Casa”, destacou a importância desses recursos para o bem-estar da sua família. “Estou desempregada. Tenho um terreno, e agora vamos construir a nossa casa. Daqui a seis meses espero tá com a obra bem adiantada. Esse é um sonho que o governador trouxe para nós”, contou.

O Programa Sua Casa é uma política pública gerenciada pela Companhia de Habitação do Pará (Cohab). De acordo com o presidente do órgão, Luís André Guedes, Xinguara foi o quarto município da região a receber os benefícios nesta quinta-feira. “Hoje, fomos a quatro municípios – São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Tucumã e Xinguara. São mais de 800 famílias beneficiadas aqui na região de Integração Araguaia. Para realizar esse feito, a Cohab montou uma grande força-tarefa para garantir que a população consiga melhorar as condições de moradia”, ressaltou o gestor da Companhia.

O objetivo principal do Programa é garantir auxílio para aquisição de material de construção e pagamento dos trabalhadores que atuarão nas obras de construção, reconstrução e ampliação do imóvel. O valor concedido pelo “Sua Casa” é de até R$ 21 mil.

Segundo estimativas da Cohab, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões desde a criação do Programa, em 2019, garantindo melhorias às moradias e gerando renda para trabalhadores da construção civil.

Dados da Cohab atestam que o Programa Sua Casa já beneficiou mais de 176 mil pessoas em todo o Pará. Até 31 de janeiro de 2023, a iniciativa ajudou a construir, reconstruir e ampliar cerca de 34 mil residências, em 134 dos 144 municípios, em todas as 12 regiões de Integração. Para garantir as ações que ampliam os índices habitacionais no Pará, a Cohab já investiu mais de R$ 347 milhões.

Linha de crédito – As 100 Cartas de Crédito entregues pelo CredCidadão em Xinguara estão entre as principais estratégias para fomentar a geração de renda no município. O Programa do Governo do Pará concede linhas de crédito para estimular a economia e investir no comércio local.

Os micro e pequenos empreendedores podem obter microcrédito com juros baixos, no máximo de 1% ao mês, benefício que pode ser renovado. “Estamos beneficiando aquela população que quer criar um negócio ou ampliar. Dessa forma, criamos renda e emprego para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, pontuou Brasilino Assunção, presidente do CredCidadão.

Voltado para microempreendedores formais e informais, o Programa concede linhas de crédito de até R$ 5 mil, em condições especiais, para estimular a economia nos municípios. (A Notícia Portal/ Agência Pará)