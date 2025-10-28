Homem é preso por abusar da enteada de 10 anos

A Polícia Civil do Pará prendeu, na tarde da última segunda-feira (27), um homem investigado por crime sexual contra vulnerável em Marabá, no sudeste do estado. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juízo local e cumprido por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente (Deam/Deaca).

A investigação teve início após denúncia realizada pela mãe a avó da vítima, durante o último plantão policial. De acordo com as informações da polícia, o crime vinha acontecendo de forma contínua por três anos, desque a vítima, enteada do suspeito, tinha apenas sete anos de idade.

Diante da gravidade do caso, a autoridade responsável solicitou à Justiça a prisão preventiva, deferida e cumprida em menos de 72 horas. O suspeito foi localizado na zona rural, na Vila Murumuru, e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Ele permanece sob custódia e à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforçou o compromisso em combater a violência e proteger grupos vulneráveis, destacando que a denúncia é uma ferramenta essencial para garantir justiça e segurança às vítimas. (A Notícia Portal com informações de Vicória Gomes / DOL Carajás e James Oliveira / RBATV/ Foto: PCPA)