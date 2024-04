Pará eleva em 47% índice de qualificação da leitura na rede pública

O Pará ultrapassou o dobro do percentual de crianças leitoras nos primeiros meses de 2024. No início do ano passado, apenas 21% dos estudantes que cursaram o 2° ano do Ensino Fundamental em escolas das redes públicas estadual e municipal conseguiam ler fluentemente. Hoje, após um ano de implementação do Programa Alfabetiza Pará, pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o percentual já chegou a 47%.

“O ‘Alfabetiza Pará’ é uma política muito importante. O foco na alfabetização na idade certa é fundamental. Se a criança não sabe ler, ela não vai conseguir aprender Matemática, Ciências, História, não vai conseguir aprender nada. Por isso estamos focando, junto com os municípios, em um trabalho, em regime de colaboração, para garantir que toda criança seja alfabetizada na idade certa”, afirmou o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares.

Ele acrescentou: “encontramos um número muito alto de crianças que, aos 8 anos, ainda não foram alfabetizadas, e é essa a mudança que a gente está buscando. Antes eram 78% das crianças não alfabetizadas na idade certa. Hoje, a gente já reduziu esse número para cerca de 53%. Ainda temos muito o que fazer, mas essa já é a maior concretização de mudança na história do Pará. Estamos avançando”, disse o secretário da Seduc.

Lançado em janeiro de 2023, o Programa Alfabetiza Pará, implementando em regime de colaboração, auxilia os 144 municípios do Estado no desenvolvimento dos estudantes dos anos iniciais, durante o período de alfabetização, desenvolvendo um papel fundamental na busca por resultados significativos na alfabetização de crianças na idade certa, explica Carla Reis, diretora de Educação Infantil e Ensino Fundamental e coordenadora do “Alfabetiza Pará”.

“A importância da alfabetização na idade certa garante ao estudante o direito de aprender, e é fundamental para que as crianças consigam seguir sua trajetória escolar com sucesso. O nosso objetivo com a implementação dos eixos do ‘Alfabetiza Pará’ neste sentido não se resumem ao domínio das habilidades de leitura e escrita previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mas sobretudo garantir que essas habilidades, neste ponto inicial da trajetória escolar, solidifique todo o aprendizado dos anos seguintes, em todas as áreas de conhecimento. Com olhar no futuro de nossos estudantes paraenses, em regime de colaboração com os municípios, estamos combatendo possíveis defasagens na aprendizagem, distorções idade-série, perda de interesse pela escola, evasão e reforço de desigualdades e exclusões educacionais e socioeconômicas”, enfatiza a coordenadora.

Peixe-Boi é destaque no nordeste estadual

Dos 144 municípios paraenses, 143 já aderiram ao Programa. Desses, 140 realizaram formações de professores alfabetizadores e 142 avaliaram a fluência leitora dos estudantes. O município que teve o melhor resultado na avaliação de fluência leitora foi Peixe-Boi, na região nordeste estadual.

Entre os demais municípios que se destacaram na avaliação estão: Ulianópolis, Piçarra, Capanema, Vitória do Xingu, Santarém Novo, Magalhães Barata, Santa Cruz do Arari, Mãe do Rio e Rondon do Pará.

Como parte das ações, o Programa Alfabetiza Pará avalia a fluência leitora e escrita nos municípios, que também recebem continuamente material didático. No ano passado, foram distribuídos 829 mil materiais didáticos para estudantes e docentes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I, sendo 788 mil materiais para os alunos e 41 mil para os professores.

Yasmin Valentina Souza, 7 anos, estudante do 2° ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual Gregório de Almeida Brito, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, está se tornando uma leitora fluente, e conta como tem sido o processo de aprendizagem.

Alfabetiza Pará

