Polícia prende dois homens e recupera motocicleta roubada em São Félix do Xingu

Mais uma ação da Polícia Militar do Pará obteve êxito durante a operação “Saturação” determinada pelo coronel Formigosa, à frente do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII). Desta vez, o 36o Batalhão, em São Félix do Xingu, sul do Pará, prendeu dois homens acusados de estarem com uma motocicleta com restrição de furto e/ou roubo e outra com sinais adulterados, além da posse de um simulacro (imitação ou réplica de arma de fogo).

Segundo a PM, o fato ocorreu por volta das 11h da última sexta-feira (10), quando uma guarnição estava em rondas preventivas, na avenida Piauí esquina com a rua Vitória, e avistou dois indivíduos transitando em uma motocicleta – Honda 150 Cargo, de cor branca – sem placa de identificação visível.

Diante da situação suspeita, os policiais os abordaram e, ao consultar os Sistemas de Informações Policiais, foi constatado que a motocicleta possuía restrição de furto e/ou roubo – com chassi nº 9C2KC1640FR001181 e placa QDJ-8545.

Segundo a PM, o condutor já é conhecido no meio policial por publicações em redes sociais ostentando armas de fogo. Ele teria também informado de forma espontânea que mantinha um simulacro guardado em sua residência. A guarnição deslocou-se até o endereço indicado e localizou o simulacro.

No mesmo local, foi também encontrada uma motocicleta – Honda Bros, cor verde – com sinais identificadores de chassi e numeração de motor aparentemente adulteradas. Imediatamente este veículo também foi apreendido para verificação pericial.

A motocicleta Honda 150 Cargo foi identificada e pertence à Rádio Correio FM. Segundo a PM, a Administração da Rádio foi informada sobre a recuperação do bem. A direção da emissora teria demonstrado gratidão e formalizou agradecimentos à guarnição pela pronta recuperação e devolução do veículo.

Diante dos fatos, os dois envolvidos, bem como os materiais apreendidos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil competente para os procedimentos legais cabíveis. (A Notícia Portal CLEIDE MAGALHÇÃES, da Redação do Fato Regional, com informações da PMPA)