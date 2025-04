Sapucaia se prepara para a maior festa de sua história com show de Nadson O Ferinha nos 29 anos de emancipação

O município de Sapucaia, no sul do Pará, já está em clima de festa! No próximo dia (24 de abril), a cidade celebra 29 anos de emancipação política com uma programação especial preparada pela Prefeitura Municipal.

E para marcar essa data tão importante, o prefeito Wilton Lima (MDB) promete realizar a maior festa de todos os tempos. A principal atração da noite será o fenômeno do arrocha e da sofrência, Nadson O Ferinha, que vem conquistando o Brasil com seu carisma e sucessos que tocam o coração.

Além do grande show, a programação contará com atividades culturais, apresentações de artistas locais, e muita animação para todas as idades. A expectativa é de que a comemoração movimente a cidade, atraia visitantes da região e aqueça a economia local. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Foto: Divulgação)