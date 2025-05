Governador Helder e Prefeito Valber vão inaugurar a primeira creche do município

O município de Bannach, no sul do Pará, viverá um momento histórico neste sábado (10) com a inauguração de sua primeira creche municipal, fruto do programa Creches por Todo o Pará.

A nova unidade de ensino, construída por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Bannach e o Governo do Estado, será inaugurada com a presença do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan e do deputado estadual Fábio Freitas.

A creche leva o nome de Tânia Maria de Medeiros, ex-secretária de educação e uma das pioneiras da educação no município, falecida durante a pandemia da COVID-19. A homenagem reconhece sua trajetória de dedicação às crianças e à assistência social de Bannach.

“A Tânia foi uma referência na educação e na assistência social. Seu nome na creche eterniza seu legado e dedicação às nossas crianças”, destacou emocionado o prefeito Valber Milhomem, em entrevista ao portal Impulso Notícias.

Com capacidade para atender cerca de 200 crianças de 0 a 5 anos, a nova creche foi projetada para oferecer uma estrutura completa e acolhedora. O espaço conta com salas de aula climatizadas, brinquedoteca, refeitório, banheiros adaptados, merenda escolar de qualidade e equipe pedagógica qualificada.

Segundo o Secretário de Educação Geraldo Alves da Silva, a entrega representa um alívio para muitas famílias do município, especialmente para as mães que conciliam o cuidado com os filhos com o trabalho. “Elas poderão deixar seus filhos em um espaço seguro e adequado, com tranquilidade para seguirem suas atividades profissionais. Isso representa cuidado, responsabilidade e compromisso com a população na gestão do Prefeito Valber Milhomem ( União Brasil)”, afirmou.

Com essa inauguração, Bannach dá um passo significativo rumo ao fortalecimento da rede pública de ensino, garantindo mais dignidade, inclusão e oportunidades para suas crianças e famílias. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Foto Agência Impulso Notícias)