Paralisação do Campeonato Paraense agrava crise financeira dos clubes

A paralisação do Campeonato Paraense há duas semanas gera incertezas e prejuízos financeiros, especialmente para clubes do interior. Com contratos de jogadores prestes a expirar, muitos times não têm recursos para renová-los.

A suspensão se deve a recursos na Justiça Desportiva do Pará, que ainda não concluiu os julgamentos. Caso os clubes penalizados — Capitão Poço, Tuna, Remo e Bragantino — recorram ao STJD, a paralisação pode se estender.

O retorno do campeonato é previsto para o fim de março, o que pode interferir na Série B do Brasileirão e prejudicar equipes como Remo e Paysandu. Enquanto a disputa segue travada nos tribunais, a crise financeira dos clubes se agrava (A Notícia Portal / informações Belém.com.br / Foto Mauro Ângelo.)