Colisão entre carro e dois caminhões deixa feridos na BR – 155

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e dois caminhões foi registrado na tarde de sábado (06), por volta das 17h, na BR-155, no trecho entre Xinguara e Rio Maria, no sul do Pará. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo informações do 17º Batalhão da Polícia Militar (17º BPM), a guarnição da VTR 1715 composta pelos sargentos Jair e Alvará e pelo cabo F. Silva foi acionada via NIOP para atender a um acidente com vítima presa nas ferragens. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a veracidade da informação. O SAMU já prestava socorro a três das vítimas, que foram levadas imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara.

A quarta vítima, que ainda se encontrava presa no interior do veículo, precisou aguardar o retorno da equipe médica. Durante esse período, a guarnição da PM atuou no controle do trânsito para garantir a segurança e a fluidez na via, que apresentava grande movimento no momento do acidente.

As vítimas estavam em um veículo Ford Ecosport de cor preta, placa NWB8H40, identificado como sendo conduzido por Iamar Ferreira Rezende. Também estavam no carro Marcelo Laurindo Rezende, Márcia Laurinda de Abreu Rezende e Antônio Firmino Paé. Todos foram encaminhados à UPA e permanecem sob cuidados médicos.

Os caminhões envolvidos foram um Volvo FH 540, placa BCW0J52, conduzido por Luis Antônio Silva Oliveira, e um DAF XF, placa RMA1J15, conduzido por Simoneidy Ferreira Lima. Nenhum dos dois motoristas sofreu ferimentos.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara para prestar esclarecimentos à autoridade de plantão. O veículo Ecosport permaneceu no local do acidente por impossibilidade de remoção imediata. A ocorrência foi registrada sob o BAPM nº 2032078574. A Polícia Militar reforça que seguirá atuando de forma preventiva para garantir segurança e assistência em ocorrências nas rodovias da região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)