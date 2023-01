Redenção: Escolas municipais voltam a funcionar e dispõem de mais de 1.500 vagas no Ensino Fundamental

Durante reunião o secretário municipal de Educação, professor Vanderly Moreira garantiu que nenhum aluno ficará sem estudar por falta de vagas nas escolas da rede pública municipal

Passado o recesso escolar de final de ano as escolas que integram a Rede Municipal de Educação de Redenção, voltaram a realizar o atendimento ao público nesta segunda-feira (09).

O trabalho interno de atendimento ao público está funcionando no período da manhã de 7h às 11 h, e no período da tarde o atendimento inicia as 14 h e vai até as 18 h.

O retorno dos alunos as salas de aula, está previsto para acontecer no próximo dia 23 de janeiro. Na manhã de hoje, o secretário municipal de Educação, professor Vanderly Moreira, reuniu com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SEMEC, para tratar sobre os alunos que ainda não estão matriculados nas escolas da rede municipal.

Durante a reunião, o diretor do Departamento de Estatísticas da SEMEC, Armando Muniz, relatou que mais de 1.500 vagas estão disponíveis nas escolas municipais.

Durante a reunião o secretário municipal de Educação, professor Vanderly Moreira, disse que a meta da Semec é atender todos os pais que forem em busca de vaga para seus filhos nas escolas da Rede Pública Municipal. ‘’Nós estamos retornando as nossas atividades com uma meta a ser atingida, a nossa missão é a de matricular todos os alunos em idade escolar, nenhum aluno ficará sem estudar por falta de vaga,’’ afirma o secretário.

As escolas que já estão com a lotação máxima, estão sendo orientadas a fazer uma lista de espera que será encaminhada para a equipe técnica da SEMEC, que ajudara os pais na efetivação das matriculas desses alunos.

Vanderly Moreira, destaca que é importante que os pais procurem as unidades de ensino para matricular seus filhos antes do início das aulas, caso a escola próxima a casa do aluno, não tenha vaga e importante que seja colocado o nome do aluno na lista de espera. ‘’É de fundamental importância que os pais que ainda não matricularam seus filhos compareça na escola mais próxima de sua casa e efetive a matricula, a escola que já estão com a lotação máxima, devem colocar o nome do aluno na lista de espera para que a Semec encontre vaga em uma outra escola mais próxima’’, destaca Vanderly Moreira. Sendo a única escola municipal de Redenção que oferta a Educação de Jovens e Adultos-EJA a Escola Maria Conceição Corrêa, até o inicio das aulas, estará funcionando no período noturno das 18hs até as 22 hs. As matriculas da modalidade EJA é destinada para alunos de idade a partir de 15 anos.

Fonte: Dinho Santos